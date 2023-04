Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta, joi, vreme rece pentru aceasta perioada, cu bruma si intensificari ale vantului, pana sambata dimineata. Temperaturile scad sub zero grade pe timpul noptii, iar vantul va sufla cu putere. Potrivit ANM, de joi, de la ora 10.00, pana sambata la aceeasi ora, vremea va fi rece pentru…

- ANM a emis de puțin timp o informare meteorologica de vreme rea valabila pentru toata țara in intervalul 16 aprilie, ora 12 – 17 aprilie, ora 10 In intervalul menționat, ploile, mai ales sub forma de aversa, insoțite pe alocuri de descarcari electrice vor fi in extindere dinspre sud in cea mai mare…

- Eveniment Informare meteorologica de vreme severa: intensificari ale vantului și racire accentuata – ingheț la sol și bruma martie 27, 2023 10:06 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica de vreme severa, valabila in intervalul: 27 martie, ora 06 – 29 martie,…

- Administrația Naționala de Meteotrologie (ANM) a emis o atenționare meteorologica care vizeaza apariția unor fenomene de intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativ, racire accentuata – ingheț la sol și bruma. Intervalul indicat de ANM va debuta maine dimineața la ora 6.00 și va dura…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN. Intervalul: 12 martie, ora 04.00-12 martie, ora 15.00. Zonele afectate : conform textului și harții Fenomene: intensificari ale vantului. Local și temporar vor fi intensificari ale vantului in cea mai mare parte a Moldovei cu viteze de 55…70 km/h, precum și in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, un Cod galben de intensificari ale vantului in intreaga tara.Conform prognozei de specialitate, in intervalul 11 martie, ora 10:00 – 12 martie, ora 4:00, in toate regiunile vantul va avea local si temporar intensificari, cu viteze de 50 –…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o INFORMARE METEOROLOGICA valabila in intervalul: 03 februarie, ora 10:00 – 05 februarie, ora 18:00. Fenomene vizate: ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului. In intervalul menționat aria ninsorilor se va extinde treptat din orele serii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doi noi avertizari cod galben de ninsori, viscol si intensificari ale vantului. . Potrivit ANM, in intervalul 01 februarie, ora 10 ndash; 03 februarie, ora 10, se vor semnala ninsori insemnate cantitativ si viscol in zona de munte. In intervalul mentionat,…