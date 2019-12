Stiri pe aceeasi tema

- Inundații teribile s-au produs in Franța și Italia unde ploua abundent in ultimele zile. Inclusiv o secție de vot pentru romanii din diaspora a trebuit mutata intr-o zona sigura. Un numar de 11 departamente din sud-estul Frantei au fost plasate sub stare de alerta din cauza apelor. Dar problemele…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 24.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 296.141 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cei mai multi romani au votat pana la ora 24.00 in:Italia: 51.454Marea Britanie: 50.083Germania: 41.388Spania: 36.729Republica…

- In urma furtunii si a ploilor din Nordul Italiei, sute de familii au fost evacuate, existand riscul de alunecari de teren. Oamenii sunt avertizati sa nu se afle si sa nu-si parcheze masinile in apropierea raurilor sau a bazinelor acvatice, transmite TgCom24.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile competente si serviciul meteorologic al Aeronauticii militare franceze, incepand de miercuri, au fost emise coduri…

- Romania ar trebui sa-si transmita nominalizarea pentru postul de comisar european cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare pentru ca Parlamentul European sa-si poata respecta calendarul si sa poata vota noua Comisie Europeana la sesiunea din noiembrie, a declarat marti, la Strasbourg, Dacian Ciolos."Dat…

- Pe DN 67C – Transalpina, in zona Urdele s-a așternut primul strat de zapada din aceasta toamna. Drumarii interveni cu material derapant și cu lama pentru a face drumul practicabil. „Caderi de zapada pe DN 67C, Transalpina, intre km 36-45! Citește și INFORMARE METEO: Vreme deosebit de rece, ploi in…

- Consumul de alcool în Rusia, țara cunoscuta ca mare amatoare de vodca, s-a diminuat cu 43% în perioada 2003-2016, potrivit unui raport publicat marți de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și citat de AFP.„Federația Rusa a fost considerata mult timp una dintre țarile în…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care si-a inasprit recent tonul privind imigratia, spune ca "Franta nu poate primi pe toata lumea daca vrea sa faca o primire buna", cu cateva zile inainte de o dezbatere parlamentara pe acest subiect, relateaza AFP. "Pentru a continua sa primim pe toata lumea…