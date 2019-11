Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit meteorologilor, vineri, 1 noiembrie 2019, temperaturile incep sa creasca. Insa vor continua ploile. Va ploua izolat in regiunile de sud-vest, centru și sud-est. la munte sunt posibile precipitații mixte. Temperaturile vor ajunge pana la 13 grade Celsius. In Banat, pe litoral și la altitudine,…

- Vremea se va raci accentuat in judetul nostru fata de zilele precedente, devenind apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros si pe arii relativ extinse va ploua. In cursul noptii la munte precipitatiile se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare si se va depune strat…

- Vremea va fi azi mohorata in cea mai mare parte a țarii, cu excepția Capitalei, unde va ramane frumoasa. Temperaturile scad, iar ploile iși vor face din nou apariția, in timp ce la munte va ninge. Vom avea precipitații abundente in vestul Moldovei, partea de sud a Olteniei și nordul Transilvaniei, potrivit…

- Astazi, temperaturile cresc in jumatatea de nord a regiunii, dar vremea se mentine rece pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, iar la munte, vor fi posibile precipitatii mixte. Vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperaturile maxime vor oscila intre 11 si 15 grade. La noapte, vremea in…

- Marți avem atmosfera calda si insorita. Cel mai cald va fi in sud si sud-est, pana la 30 de grade, potrivit stirileprotv.ro.Și miercuri va fi soare si neobisnuit de cald, mai cu seama in jumatatea sudica. Vantul prinde putere in estul tarii, iar maine- noapte apar ceva ploi in vest, nord-vest…

- Luni, 23 septembrie valorile termice continua sa creasca ușor in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil cu innorari temporare si ploi, local in regiunile intracarpatice. In Capitala, cerul va fi parțial noros, cu temperaturi in creștere. Vantul va sufla slab, iar maximele vor ajunge pana la…

- Vineri, 20 septembrie 2019, vremea va fi rece. Va ploua in nordul și in nord-estul țarii. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada. In nordul și in nord-estul țarii va ploua și vantul va sufla cu intensificari. In restul țarii, cerul va fi…

- Astazi, vremea se mentine racoroasa. Cerul va fi temporar noros si vor fi posibile ploi slabe. Pe crestele montane, precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita. Temperaturile maxime vor oscila intre 14 si 20 de grade. La noapte, vremea in Moldova va fi rece, cu cerul variabil. Vantul va sufla slab…