- Luna aprilie a inceput cu noi alerte de vreme rea. La noapte intra in vigoare doua avertizari cod portocaliu și galben de frig, ninsori abundente și vant puternic. Un vortex polar și un ciclon mediteraneean vor aduce in Romania ninsori, ploi și vant puternic.

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meterologie (ANM) a anunțat Cod galben de ninsori in Romania! Meteorologii au emis un avertisment de ninsori, vant puternic și ger, in mai multe regiuni din țara. Ce zone sunt vizate, dar și pana cand. Temperatura minima inregistrata in termometre…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 27-01-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 27 ianuarie, ora 10 – 29 ianuarie, ora 10; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD…

- VREMEA se schimba in Romania: Se anunța ninsori, frig puternic și fenomene periculoase. PROGNOZA pe urmatoarele saptamani VREMEA se schimba in Romania: Se anunța ninsori, frig puternic și fenomene periculoase. PROGNOZA pe urmatoarele saptamani Iarna se intoarce in Romania. Vremea se racește puternic…

- Iarna se intoarce in Romania. Vremea se racește puternic și in mai multe zone din țara va ninge. Temperaturile vor scadea pana la minus 10 grade Celsius. In sud-vest, sud si est vor fi precipitatii slabe sub forma de lapovita și ninsoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primul Cod Rosu anuntat de meteorlogi in Romania in acest an Atentionarea meteo e valabila in intervalul 17 ianuarie, ora 22.00 ndash; 18 ianuarie, ora 14.00.Este prognozat viscol puternic, iar zonele afectate sunt altitudini de peste 1800 m in Carpatii Meridional La altitudini de peste 1800 m in Carpatii…

- ANM a emis o avertizare meteo de vreme rea pentru perioada 9-11 ianuarie. Potrivit meteorologilor, in acest interval va ploua in toata țara, iar la munte sunt așteptate ninsori. Totodata, vantul va bate cu putere in majoritatea zonelor.

- Iarna pune stapanire pe Romania. Meteorologii au emis miercuri avertizari cod galben, anuntand intensificari ale vantului in mai multe zone ale tarii si viscol la munte. La Bucuresti, vremea ramane calda, deocamdata.