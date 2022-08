Vreme răcoroasă în intervalul 1-6 septembrie în toată țara. Prognoza meteo ANM pentru următoarele două săptămâni Valul de calura se va mai pastra in unele zone pana pe 1 septembrie, temperaturile maxime ajungand pana la 35 de grade Celsius. Intre 1 și 6 septembrie urmeaza o racire brusca si semnificativa a vremii, se arata in prognoza pe doua saptamani emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, potrivit ANM, luna septembrie debuteaza cu temperaturi mai scazute ce nu vor depași 23 de grade in Transilvania sau 26 in Banat și Crișana. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

