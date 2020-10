Vreme posomorâtă și ploi: Prognoza meteo a fost revăzută CHIȘINAU, 28 oct – Sputnik. Diminețile vor fi insoțite de ceața zilele acestea. © Sputnik / Алексей ДаничевCeaiul din coada-calului: Te ferește și de raceli Poliția ii sfatuiește pe șoferi și pe pietoni sa fie foarte prudenți. Pentru astazi și maine sunt anunțate ploi slabe in regiunea de nord. Vremea se racește mai repede decat prevedeau meteorologii. Astazi sunt așteptate maxime de +13..+16 grade Celsius in nord, +14..+17 grade in centru și +15..+18 grade in sud. Presiunea atmosferica va fi normala. Vantul va sufla din est, cu o viteza de 1-6 metri pe secunda. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

