Vreme plăcută, în zona noastră Miercuri, pe timpul nopții se vor inregistra valori negative. Soarele rasare la ora 07:18. Din aceasta noapte și in prima parte a dimineții va fi ceața pe arii extinse, apoi cerul se va insenina. Vantul va sufla cu putere mai ales in zonele inalte, iar la munte se va incalzi ușor, fața de zonele joase. Soarele va apune la ora 17:05. Maxima zilei va urca in jurul valorii de 10 grade. Joi, temperaturile vor scadea noaptea, iar peste zi vor urca. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o noapte cu aer poluat in Bucuresti. Vineri spre sambata, indicatorii au fost și de 10 ori peste limita maxima admisa pentru cele mai periculoase particule. Reprezentanții societații civile acuza ca poluarea provine de la arderile ilegale de deseuri.

- Duminica, vom fi inconjurați de cer senin și vreme frumoasa. Soarele rasare la ora 08:04. Temperaturile cresc, insa spre dimineața va fi rece, iar in zonele joase va bruma. In general pe timpul zilei termometrele vor indica valori peste media acestei perioade. Vantul va sufla slab spre moderat, cu…

- Vineri, vremea se menține frumoasa. Soarele rasare la ora 08:02. Pe timpul nopții vor traversa pe cer cațiva nori trecatori, iar temperaturile vor cobori la limita inghețului. Dimineața se vor crea condiții de ceața și bruma, apoi soarele va imblanzii atmosfera și temperaturile vor crește ușor.…

- Miercuri, vremea frumoasa se menține. Soarele va rasari la ora 07:49. Noapte va fi frig, temperaturile pot ajunge la limita de 0 grade, in depresiuni. Spre dimineața, pe alocuri, se va instala ceața și bruma. Pe timpul zilei soarele va cuprinde cerul senin și va incalzi treptat atmosfera. Vantul…

- Joi, atmosfera ramana predominant incarcata de nori. Soarele rasare la ora 07:41.Temperaturile sunt ușor mai scazute fața de ziua precedenta, iar la munte, izolat se vor inregistra precipitații mixte. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari in zonele montane inalte. Soarele va apune…

- Miercuri, cerul este acoperit aproape în totalitate de nori la Cluj, șansele de ploaie fiind de 85%. Vântul sufla cu 15 km/h, iar maxima de temperatura este de 12 grade. Noaptea, cerul ramâne înnorat, temperaturile…

- Duminica, temperaturile urca simțitor. Soarele rasare la ora 07:00. Vremea frumoasa și calda se va menține pentru acest sfarșit de saptamana. Vantul va sufla in general slab. Ceața v persista in dimineața in vaii și depresiuni. Soarele va apune la ora 19:48. Minimele zilei se vor incadra intre 11…

- Luni, cerul va fi parțial noros. Soarele rasare la ora 06:53. Fața de ziua precedenta temperaturile vor mai scadea ușor, iar norii vor fi mai insistenți. Vantul va sufla cu unele intensificari, la munte. Soarele va apune la ora 20:00. Valorile minime se situeaza intre 12 și 14 grade, iar cele maxime…