Alerta meteo emisa de ANM, in urma cu puțin timp. Codul portocaliu de vreme rea a fost prelungit, marti, potrivit unei informari transmise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), conform Mediafax.

- Nu scapam nici in weekend de furtuni. Din contra, Administrația Naționala de Meteorologie tocmai a emis un nou avertisment de vreme rea și a anunțat ca in jur de doua treimi din teritoriu se afla sub cod portocaliu de vijelii și de vreme instabila.

Administratia Nationala de Meteorologie a anunțat un cod portocaliu de vreme rea in vigoare pana la ora 23:00, valabil pentru mai multe zone importante din Romania.Astfel, in Crisana, Maramures, Transilvania, Banat si local in Oltenia, Muntenia si Moldova vor fi perioade cu averse torentiale si se vor…

E alerta meteo in Romania. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ploi torențiale care vizeaza trei județe ale țarii, conform Mediafax.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de grindina, cantitați insemnate de apa, intensificari puternice ale vantului și vijelii, valabil pentru județul Brașov. Va intra in vigoare la ora 15.00 și va expira la noapte, la ora 2.00. In dupa-amiaza zilei de sambata (13 iunie) și…

Alerta meteo dupa alerta meteo, in Romania. Este cod roșu de ploi și vijelii in mai multe localitați din județele Vaslui și Bacau, potrivit anunțului de joi al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

- Vara nu prea se grabește sa vina sa ne bata la ușa. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca Romania va fi lovita de un val de aer rece care va aduce frig și ploi pentru urmatoarea perioada.

Vremea se raceste accentuat in Capitala pe parcursul zilei de joi iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 17 grade. Potrivit prognozei de specialitate emise de Administratia Nationala de Meteorologie, cerul va avea innorari si temporar, mai ales in prima parte a zilei, va mai ploua.Vantul…