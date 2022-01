Vreme numai bună de o plimbare Duminica, vremea e calda pentru aceasta perioada. Soarele rasare la ora 08:07. Cerul va fi variabil, iar local se va instala ceața. Peste zi soarele va ieși dintre nori, iar mercurul termometrului va urca spre 10 grade. Vantul va sufla slab pe timpul zilei, iar spre seara și in cursul nopții va avea unele intensificari. Soarele va apune la ora 16:56. Valorile termice se vor situa intre 6 și 10 grade. Luni, se anunța perioade cu ploi. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

