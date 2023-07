Stiri pe aceeasi tema

- In vederea respectarii prevederilor Ordonanței de Urgența a Guvernului nr.99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor incadrate

- Pamantul a inregistrat recent cea mai fierbinte zi din istorie - un record pe care experții avertizeaza ca va fi probabil depașit in mod repetat, deoarece criza climatica duce la temperaturi din ce in ce mai ridicate, potrivit CNN.

- Inspecția Muncii a inceput verificarea modului de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor incadrate in munca. In conformitate cu prevederile ordonantei sus-mentionate, angajatorii sunt obligati…

- Vremea rea nu ii lasa pe romani nici in aceasta saptamana linștiți. Anuntul de la Administrația Naționala de Meteorologie in care vestile nu sunt bune deloc. Prognoza meteo pentru urmatoarea saptamana arata ca vremea rea nu parasește teritoriul. Prognoza meteo pentru saptamana 26 iunie-1 iulie. Vremea…

- Lunile iulie și august vor fi doua luni cu fenomene extreme, avertizeaza meteorologii ANM. Sursa articolului: Ce temperaturi ne așteapta in iulie și august. Anunțul meteorologilor ANM, vara cu fenomene extreme Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, perioada 5 iunie - 3 iulie. Urmeaza zile cu vreme calda și temperaturi potrivite pentru data din calendar, insa sunt prognozate și multe ploi, in special in prima parte a lunii.

- Meteorologii anunta vineri temperaturi usor mai ridicate decat cele normale in primle trei saptamani din iunie, in mai multe regiuni.Potrivit prognozei ANM, in urmatoarele patru saptamani sunt așteptate ploi, vijelii puternice, grindina, tunete si fulgere. Vor fi perioade cu averse insotite de descarcari…

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele doua saptamani (15 – 28 mai), o vreme instabila, cu valori termice in crestere la nivelul intregii tari si un excendent de precipitatii pe arii destul de extinse, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. In regiunea Munteniei,…