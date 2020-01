Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va trece printr-o schimbare semnificativa la acest inceput de saptamana, iar valul de aer cald ce traverseaza Romania are drept consecința creșterea simțitoare a temperaturilor incepand cu ziua de luni, arata Antena 3. Vom avea parte și de vant moderat. La fel de prezent ca și pana acum va fi…

- Vremea se menține calda, depașind cele mai optimiste pronosticuri, insa specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie ne anunța ca ninsorile iși vor face, totuși, apariția. Directorul general al ANM a spus ca anul 2019 este cel mai cald de pana acum, luand in calcul intreg intervalul de…

- Vremea se incalzește ușor la finalul acestei saptamani in județul Alba. Temperaturile maxime vor fi de 8-9 grade Celsius, insa sunt anunțate și cateva ploi la șes și ninsori la munte. Se mai insenineaza, duminica. La munte, temperaturile maxime vor fi de 4 grade la Oașa și 5 grade la Arieșeni. Va prezentam…

- Valul de aer polar, care vine din estul Europei, a adus iarna in tara noastra. Au scazut brusc temperaturile pana la valori negative de -5 grade Celsius și ninge in multe zone din tara. Aerul rece se resimte deja si in Capitala, unde temperaturile au coborat pana la zero grade. Ba chiar ar putea cadea…

- Vremea se racește drastic in urmatoarele zile, iar meteorologii anunța chiar și ninsori și nu la munte, așa cum ai fi putut crede, ci și in zone mai joase, in special in zonele din Moldova.

- Temperaturile vor fi usor mai scazute decat cele de acum pe 24 noiembrie, cand va avea loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, si nu vor exista precipitatii abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Vremea va fi frumoasa in acest week-end, cu temperaturi mult mai mari decat cele normale. Maximele termice se vor incadra intre 15 și 28 de grade. Este ultimul sfarșit de saptamana calduros din aceasta toamna. De luni, un val de aer polar va sosi peste Romania. Week-end-ul va incepe cu timp frumos in…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele ce urmeaza. Din pacate pentru cei care mai voiau vreme calduroasa, frigul va pune stapanire pe numeroase zone din Romania. Racirea va fi destul de accentuata , astfel ca dupa maximele și de 28 de grade…