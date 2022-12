Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța o incalzire semnificativa a vremii zilele urmatoare. Potrivit acestora, ziua de Craciun, din punct de vedere termic, va fi asemanatoare unei zile de Paște. Nici in ianuarie veștile nu sunt prea bune pentru cei care iubesc iarna. Și asta deoarece, potrivit ANM, temperaturile vor fi…

- Craciun fara zapada in Romania. Meteorologii anunța vreme ca de Paște. Temperaturile vor atinge 13 grade Celsius, insa in majoritatea tregiunilor se vor semnala ploi. La munte vor fi condiții de polei.

- Meteorologii vin cu vești bune. Vremea incepe sa se incalzeasca și se pot inregistra temperaturi cu 10 grade Celsius mai ridicate fața de valorile specifice pentru aceasta perioada a anului. Conform meteorologilor, vremea va fi placuta și de Craciun, dar in depresiuni, valorile termice negative vor…

- Vremea de Sarbatori – prognoza ANM: temperaturi de primavara in weekendul de Craciun. Cum va fi de Revelion Meteorologii au facut precizari de ultima ora despre vremea de Craciun. Vor fi temperaturi neobișnuit de mari de Sarbatori, dar se așteapta și o racire a vremii. Urmeaza cateva zile mai calde,…

- Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori. ANM a publicat prognoza meteo pentru Craciun și pentru Revelion. Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori Vremea va trece prin mai multe schimbari pana pe 24 decembrie. Spre…

- Prognoza METEO 28 noiembrie-26 decembrie 2022: Cum va fi VREMEA in urmatoarele 4 saptamani Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Astfel, in perioada sarbatorilor de Craciun, in Romania vor fi temperaturi apropiate de cele normale perioadei, in majoritatea regiunilor.…

- Invitata in emisiunea online „In oglinda”, Anamaria Prodan a rememorat multe perioade din viața ei, inclusiv copilaria la Dabuleni. Pana la șapte ani, impresara a fost crescuta de bunica ei. Ani de zile nu a ințeles-o pe mama ei, pe Ionela Prodan, de ce a stat departe de ea, insa la maturitate i-a dat…