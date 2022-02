Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA pana duminica: O zi calda, doua mai reci. Prognoza meteo de weekend, 11-13 februarie Vremea se mai racește la finalul acestei saptamani in județul Alba. Daca vineri vor mai fi maxime de 12 grade Celsius, de sambata temperaturile scad. Va fi cer variabil, mai mult noros duminica. Maximele,…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari și coduri de vreme severa in toata țara. Așa temperaturi scazute nu s-au mai vazut de multa vreme. Romanii vor face fața cu greu acestor zile. Dupa temperaturi mult mai ridicate fața de normalul acestei perioade, meteorologii anunța vremuri grele. Noaptea de…

- In urmatoarele 24 de ore, Moldova se afla sub avertizare cod galben de vint si temperaturi scazute. La Briceni si Soroca se vor inregistra minus 6 grade, iar la Balti si Orhei minus 5. La Tiraspol sint prognozate minus 3 grade, la Leova minus doua, iar la Comrat si Cahul se asteapta minus 1 grad Celsius.…

- Prima luna din an vine cu vreme buna și temperaturi mai mari decat in mod obișnuit, conform ANM. Meteorologii au emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, care ne arata ninsori slabe și mai mult ploaie, in majoritatea regiunilor. Saptamana 3 – 10 ianuarie Valorile termice vor fi mai ridicate…

- Iarna cu temperaturi record in statul american Alaska. Valorile termice pe timpul zilei depașesc media de 15,5 grade Celsius si ploi torentiale au cazut intr-o perioada a anului care este asociata de obicei cu gerul patrunzator si cu ninsorile abundente, relateaza Reuters. Cea mai mare valoare masurata…

- Meteorologii anunța pentru astazi ninsori slabe in nordul țarii și maxime care vor oscila intre +1 și +4 grade Celsius, pe timp de zi. In centrul și sudul țarii vor cadea ploi slabe, fiind destul de cald. Astfel in centru, maxima zilei va fi de +8 grade, iar la sud mercurul in termometru se va ridica…

- Sambata, meteorologii prognozeaza cer variabil in nordul și centrul țarii, iar in raioanele de sud va ploua. La Briceni si Soroca se va inregistra un grad, iar la Balti și Orhei 2 grade. La Tiraspol vor fi 4 grade, la Leova 5, iar la Comrat si Cahul 6 grade Celsius.

- Miercuri, meteorologii anunta cer variabil in toata tara. La Briceni si Soroca se vor inregistra cinci grade Celsius, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei vor fi sapte grade, la Tiraspol, opt, la Leova vor fi cel mult noua grade, iar la Cahul si Comrat, 10.