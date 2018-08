Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca incepand de miercuri si pana vineri sunt prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite de caderi de grindina, vant puternic. Potrivit unui comunicat al MAE…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza ca riscul de incendii se mentine ridicat in majoritatea regiunilor din Grecia, precizand ca in unele zone din Grecia Centrala (Insula Evia) si Peninsula Attica au avut loc evacuari ale populatiei.

- Atenționare pentru toți romanii care intenționeaza sa plece in vacanța in strainatate! Ministerul Afacerilor Externe a transmis recent o importanta avertizare de calatorie! Care sunt țarile vizate și la ce pericole se expun turiștii?

- La nivelul ambasadei din Atena, nu au fost primite pana acum solicitari de asistenta consulara referitoare la incendiile produse in Grecia, in urma carora au murit cel putin 60 de persoane, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica valabila pentru aproape toata ziua de marți, 10 iulie. Este vorba despre un cod galben, valabil pana la ora 21.00, și un cod portocaliu, valabil pana la ora 18.00.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul elen de Meteorologie a declarat "cod rosu" de vreme nefavorabila, pentru ziua de 27 iunie 2018.Sunt prognozate averse de ploaie si furtuni insotite de grindina la nivel local,…

