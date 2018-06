Stiri pe aceeasi tema

- Vreme urata, astazi, in județul Timiș, dar și in tot vestul țarii. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de ploi torențiale, vijelii, descarcari electrice și grindina, valabila astazi, pana la ora 23.00, in jumatate de țara, inclusiv pentru vestul țarii. Totodata, Administrația Naționala de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in localitati din opt judete aflate in centrul, vestul si nord-vestul tarii. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in localitati din judetele Brasov, Alba,…

- Vremea o ia din nou razna in intreaga țara, inclusiv in județele din vest. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila de astazi pana maine, la ora 23.00. Potrivit meteorologilor, sunt așteptate ploi torențiale, tunete și fulgere, vijelii și caderi de grindina. “In…

- Ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului se vor inregistra in vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii, incepand de duminica de la ora 14.00, pana luni la ora 23.00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Mama Simonei Halep, mesaj emoționat dupa…

- Vreme nebuna, in acest sfarșit de saptamana, in vestul țarii. Dupa temperaturile de ieri, care au ajuns și la peste 32 de grade Celsius la Timișoara, in aceasta dimineața s-au intors ploile. De altfel, meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de vreme rea. Pana la ora 09.30, se vor semnala,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica si ploi torentiale, valabila pana... The post Alerta meteo in vestul țarii! Ce se va intampla in urmatoarele ore appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizare cod galben de ploi pentru patru județe din zona Transilvaniei.Astfel, sunt sub cod galben de ploi județele Arad, Hunedoara, Bihor și Caraș-Severin. In mai multe localitați din aceste județe, precum și in zona de…

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele doua saptamani vremea va fi cu mult mai calda fata de normalul acestei perioade, cu temperaturi care vor ajunge pana la 29-30 de grade de grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza pentru perioada 23 aprilie - 6 mai.Citește…