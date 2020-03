Vreme mohorâtă și rece In prima parte a zilei de vineri, temperaturile sunt mai scazute fața de ziua anterioara. Soarele va rasari la ora 6:55. Cerul va fi acoperit cu nori intreaga zi și temperaturile vor crește ușor, iar spre seara iși vor face apariția precipitații ușoare de ploaie. La munte se vor inregistra precipitații mixte. Soarele va apune la ora 18:23. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 1-3 grade, iar cele maxime se vor incadra intre 7 și 9 grade. Sambata, temperaturi in creștere. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

