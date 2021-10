Vreme mohorâtă, dar cu temperaturi în creștere ușoară Sambata, continua sa predomine vremea inchisa. Soarele va rasari la ora 07:44. Peste noapte și pana dimineața vor cadea precipitații, vantul va sufla moderat, apoi se va instala ceața. In general, pe timpul zilei, cerul va fi mai mult noros, iar ploile se vor restrange. Vantul va sufla slab la moderat cu unele intensificari, in deosebi in zonele inalte. Soarele va apune la ora 18:43. Minimele zile vor fi cuprinse intre 7 și noua grade, iar cele maxime intre 10 și 12 grade. Duminica, atmosfera variabila cu temperaturi ridicate. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

