Vreme mai caldă decât cea normală în următoarele patru săptămâni Temperaturile vor fi mai mari decat cele specifice pentru aceasta perioada in urmatoarele patru saptamani, se arata in prognoza pentru intervalul 24 iunie-22 iulie, publicata vineri de ANM. Saptamana 24.06.2024 – 01.07.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in cea mai mare parte a țarii, dar mai ales in […] Articolul Vreme mai calda decat cea normala in urmatoarele patru saptamani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

