Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in acest weekend, vremea se mentine deosebit de calda, in mare parte a tarii, pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 32 de grade. In Capitala, sambata seara sunt asteptate ploi de scurta durata si descarcari electrice.

- Meteorologii estimeaza pentru urmatoarele doua saptamani (4 - 17 iunie) o vreme in general calda si temperaturi normale pentru aceasta perioada, desi vor exista cateva intervale in care probabilitatea de ploi sub forma de aversa va fi mai mare, releva prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia…

- De 1 iunie, Ziua Copilului, temperaturile vor fi ridicate, maximele atingand 34 de grade in sudul Olteniei si Munteniei. La mare se asteapta o maxima de 25 de grade, insa la munte se anunta ploi cu descarcari electrice si posibila grindina, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca, in weekend, in special, in centru, est si vest, vor fi ploi cu descarcari electrice si intensificari ale vantului, precizand ca temperaturile vor ajunge la 26 de grade. „Atat sambata cat si duminica ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare nowcasting Cod galben de averse si descarcari electrice, valabila in zone din Crisana. Potrivit meteorologilor, pana la...