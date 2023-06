Vreme instabilă în weekend. ANM anunță ploi torențiale și grindină Vreme instabila in acest weekend. Meteorologii de la ANM anunța temperaturi ceva mai scazute, ploi torențiale, dar și acumulari consistente de apa. Conform prognozei meteo ANM, in cursul zilei de sambata, vremea va fi in general instabila in regiunile intracarpatice și la munte, unde mai ales in a doua parte a zilei vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice și cu totul izolat grindina. Referitor la ploi, acestea vor avea și caracter torențial. Astfel in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitațile de apa vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

