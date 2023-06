Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, sambata, noi avertizari de instabilitate atmosferica, cu ploi, descarcari electrice, vant si grindina, valabila in mai multe județe din țara, printre care și Cluj.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astazi, 2 iunie, un cod galben de ploi de scurta durata cu descarcari electrice, izolat cu vijelie in rafale de pana la 15-18 m/s, valabil pentru zona de sud și centrul țarii.

- Meteorologii au emis vineri, 2 iunie, o noua avertizare de cod galben de instabilitate atmosferica, valabila de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, in jumatatea nordica a țarii.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- In comuna Brebu din Caraș Severin a fost rupere de nori. Oamenii s-au trezit cu apa la picioare in doar cateva minute, dupa o ploaie torențiala care a inundat strazile. Clujenii au avut, in schimb, parte de un peisaj de iarna. Șoferii au reușit cu greu sa urce serpentine acoperite cu bucați de gheața,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atenționare meteo de fenomene extreme in aproape toata țara pe tot parcursul zilei. Atenționarea meteorologicia de cod galben de vreme cu instabilitate accentuata va fi valabil sambata, 27 mai, intre orele 12.00 și 23.00, transmite ANM. Vreme…

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele doua saptamani (15 - 28 mai), o vreme instabila, cu valori termice in crestere la nivelul intregii tari si un excendent de precipitatii pe arii destul de extinse, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Meteorologii au emis o atenționare Cod galben de vreme rea pentru ziua de vineri, 14 aprilie, in intervalului 12.00-23.00, inclusiv pentru județul Dambovița. In intervalul specificat se vor semnala perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii…

- COD GALBEN și PORTOCALIU de frig, lapovița și ninsori in Alba și alte județe din țara. Vreme severa in Romania, din aceasta noapte COD GALBEN și PORTOCALIU de frig, lapovița și ninsori in Alba și alte județe din țara. Vreme severa in Romania, din aceasta noapte Meteorologii ANM au emis noi avertizari…