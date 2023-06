Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA MESAJ 1. COD GALBEN Interval de valabilitate: 15 iunie, ora 12 – 15 iunie, ora 21 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in zona montana, nord-vestul…

