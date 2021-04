Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata dimineața o prognoza meteo speciala pentru Capitala, valabila pentru intervalul 3 aprilie, ora 10:30 – 5 aprilie, ora 10:00. Cerul va avea innorari și vor fi perioade in care va ploua in intervalul menționat. Ploile vor fi mai intense in prima parte a nopții de sambata spre duminica […] The post Vreme instabila in Capitala. ANM a emis o prognoza speciala pentru București first appeared on Ziarul National .