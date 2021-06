Vreme instabilă în București: Ploi torențiale, vijelii și grindină: VEZI Ghidul de furtună Vremea se anunța instabila in Bucuresti, sambata si duminica, cu ploi torentiale, vijelii si grindina, mai ales dupa-amiaza si seara, in timp ce disconfortul termic se va mentine ridicat. Astfel, pe parcursul zilei de sambata, pana la ora 23:00, vremea va fi instabila in Capitala. Cerul va avea innorari si, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi perioade cu vijelii puternice, grindina, averse torentiale si frecvente descarcari electrice. Cantitatile de apa vor fi de 10 – 20 litri/mp si izolat peste 25 litri/mp. Temperatura maxima, mai scazuta decat in ziua precedenta, se va situa in jurul valorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi instabila in București sambata și duminica, iar maximele vor ajunge la 31-32 de grade, potrivit prognozei speciale pentru Capitala, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, sambata, pana la ora 23.00, vremea va fi instabila. Temporar cerul va avea innorari și,…

- Astazi, vremea va fi in general instabila in cea mai mare parte a tarii si se va manifesta prin perioade cu vijelii puternice, intensificari ale vantului, grindina si averse torentiale. Astfel de manifestari vor fi insa mai intense si mai frecvente in jumatatea de est a teritoriului, iar in intervale…

- Astfel, potrivit ANM, in intervalul 23 iunie, ora 12:00 - 24 iunie, ora 09:00, vremea va fi calduroasa, cu disconfort termic ridicat, astfel incat indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați.Cerul va fi variabil, insa dupa-amiaza și seara probabilitatea pentru innorari,…

- In jumatatea de est a tarii si in zonele montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 25...50 l/mp. Temperaturile…

- Meteorologii au emis joi o alerta de vreme rea pentru toata țara, care va fi in vigoare pana vineri seara. Alerta intra in vigoare joi, incepand cu ora 10:00 și se va incheia vineri, la ora 21:00. Sunt anunțate averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o informare de vreme instabila, valabila pana vineri seara la nivelul intregii tari. Meteorologii anunta ca pana vineri, 14 mai, ora 21:00, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea…

- Vremea continua sa se incalzeasca vineri, 30 aprilie 2021, potrivit prognozei meteo emisa de ANM. Instabilitatea atmosferica se va accentua in a doua parte a zilei. In nord, nord-vest, centru și la munte vor fi averse, tunete, fulgere și vant. Cantitațile de apa vor depași 20 l/mp și vor fi condiții…

- ANM a emis prognoza meteo pentru municipiul București. Vremea se va raci accentuat in urmatoarele zile. Vremea se schimba brusc și devine inchisa si rece in Bucuresti, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Pana vineri dimineata vor fi posibile averse si descarcari electrice, potrivit…