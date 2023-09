Vreme instabilă duminică. ANM anunță ploi torențiale Vremea devine instabila de duminica, iar de luni, ploile vor fi și mai intense, anunța directorul ANM Elena Mateescu. Daca sambata a fost cald, iata ca de duminica vremea se racește. Maximele vor fi de 31 de grade, iar minimele ar putea scadea chiar și sub 11 grade in anumite zone. Ploile incep de duminica dupa-amiaza și vor continua pe parcursul nopții. De asemenea și luni sunt așteptate ploi torențiale, dar și un vant puternic in anumite zone. ANM, prognoza meteo de weekend “In acest week-end vom avea o vreme calda, pentru ca și astazi temperaturile maxime se vor situa in general, intre 25 pana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

