- Meteorologii prognozeaza pentru weekendul prelungit, de Sfanta Maria, o vreme in general instabila, cu ploi atat in zonele montane, cat si pe litoral, dar si in Capitala. Cum va fi vremea pe litoral in minivacanta de Sfanta Maria Conform datelor furnizate Agerpres de catre meteorologul Marina Antonescu…

- Vremea in București. Valul de caldura va persista si chiar se va intensifica in zona Bucurestiului, pe parcursul urmatoarelor zile, valorile termice maxime urmand sa ajunga la 40 de grade Celsius, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Vremea in București devine tot mai calduroasa. Potrivit…

- Desi temperaturile scad usor, caldura extrema face ravagii in Romania. Dupa valul de aer tropical, meteorologii anunta furtuni violente. Vineri, 1 iulie, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valul de caldura va fi persistent, iar disconfortul termic in continuare accentuat in vestul,…

- In urmatoarele zile, vremea se va raci, iar temperaturile medii vor ajunge la 28 de grade Celsius. Dupa 10 iunie se va incalzi, temperaturile urmand sa urce pana la 34 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat luni prognoza pentru perioada 6 – 19 iunie. BANAT Valorile termice…