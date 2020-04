Vreme instabilă, dar deosebit de caldă Sambata, vremea se menține calda, peste valorile climatologice pentru aceasta data calendaristica. Soarele rasare la ora o6:34. La inceputul zilei vremea este frumoasa cu soare și cer senin, dar spre amiaza, cerul va deveni temporar noros. Seara, pe alocuri, vor cadea precipitații ușoare de ploaie. Soarele apune la ora 20:20. Temperaturile minime se vor situa intre 7 și 10 grade, iar cele maxime intre 19 și 21 de grade. Duminica, vremea devine inchisa și se vor inregistra ploi zgomotoase Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

