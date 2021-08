Vreme instabilă cu temperaturi constante Duminica, se vor inregistra perioade cu averse. Soarele va rasari la ora 06:43. Evoluția averselor s-a accentuat in partea de sud a județului Hunedoara, iar meteorologii avertizeaza ca cantitațile de apa vor depași local 50…90 l / mp. Vantul va sufla cu intensificari in zonele inalte. Soarele va apune la ora 20:15. Temperaturile se vor incadra intre 13 și 16 grade. Luni, vremea se va ameliora. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

