- Saptamâna începe cu vreme instabila. Sunt anunțate ploi de scurta durata în cea mai mare parte a țarii, dar cu maxime de +30 de grade Celsius. Astazi cerul va fi variabil. Meteorologii prognozeaza averse slabe însoțite de descarcari electrice pe întreg…

- A fost cea mai rece zi de 24 iunie din istorie in Iasi, Dej, Sighetul Marmatiei și Ocna Sugatag. Temperaturile nu au trecut de 17 grade Celsius. Sunt cele mai reci zile de iunie din istorie. In aceasta dimineata, la statiile meteo au fost inregistrate minime record: doar 2 grade la Miercurea Ciuc, 9…

- Simpatizanții Partidului Social Democrat (PSD), care merg in Piața Victoriei, vor sa știe – cu siguranța – cum va fi vremea in București, pe 9 iunie, la mitingul PSD. Astfel, prognoza meteo pentru sambata 9 iunie, ziua in care Partidul Social Democrat (PSD) organizeaza un mare miting in Piața Victoriei…

- Meteorologii anunta o saptamana capricioasa, in care vor fi ploi de vara in fiecare zi, cu intensificari ale vantului. Vremea se va mentine insa calda, cu temperaturi de pana la 28 de grade Celsius.

- ALERTA METEO. Vremea se schimba radical. ANM anunta ploi torentiale, grindina si vijelii Meteorologii anunta vreme calda si frumoasa pentru zilele de joi si vineri in aproape toata tara, urmand insa ca, in weekend, sa se inregistreze ploi, vant puternic si grindina, mai ales la munte, in vestul si in…

- "Este vorba despre astazi (joi -n.r.) și mâine (vineri -n.r.) când avem temperaturi între 25 și 32 de grade. Vor fi 32 de grade prin vest și centru, 30 de grade prin Lunca Dunarii, la București sunt 28-29 de grade. Mai scazute puțin vor fi temperaturile pe litoral și în zonele…

- Meteorologii anunta vreme calda si frumoasa pentru zilele de joi si vineri in aproape toata tara, urmand insa ca, in weekend, sa se inregistreze ploi, vant puternic si grindina, mai ales la munte, in vestul si in centrul tarii. "Este vorba despre astazi (joi -n.r.) si maine…

- Vom avea parte de o vreme calda cu temperaturi chiar de 30 de grade in Oltenia, exact ca in plina vara. Meteorologii spun ca aproape intreaga țara va fi sub influența unei mase de aer pana la mijlocul saptamanii. Nu scapam, insa, de ploi și, in jumatatea nordica a țarii, vor fi furtuni și cantitați…