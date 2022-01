Vreme însorită, geroasă noaptea și dimineața Luni, cerul va fi senin. Soarele rasare la ora 07:57. Noaptea și dimineața temperaturile se vor resimți geroase, iar local se va semnala ceața și depunere de chiciura. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari la munte, unde ninsorile vor fi viscolite. Soarele va apune la ora 17:23. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -10 și 8 grade, iar maximele intre -3 și -5 grade. Marți, se anunța vreme deosebit de rece. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

