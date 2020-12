Vreme închisă și temperaturi ridicate Sfarșitul de saptamana se anunța mohorat, dar cu temperaturi mai ridicate fața de normal. Soarele rasare la ora 07:59. Pe alocuri, din aceasta noapte se va așterne ceața și va persista pana dimineața. Spre amiaza zilei vor aparea și ploile, in zonele joase și de deal. La munte peste 1700 m va ninge, iar vantul va sufla la rafala. Soarele apune la ora 16:46. Temperaturile nu vor avea variații semnificative pe parcursul zilei. Minima situandu-se in jurul valorii de 4 grade, iar maxima in jurul valorii de 7 grade. Luni, prognoza vremii ramane cam la fel. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

