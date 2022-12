Stiri pe aceeasi tema

- Ninsori puternice si polei in Romania. 11 județe din țara se afla, la momentul redactarii acestui articol, sub COD GALBEN de vreme rea. Meteorologii anunța ca vremea se va menține rece in Capitala, in urmatoarele zile. Cum vor evolua temperaturile in restul țarii. In ce regiuni precipitațiile vor lua…

- Dupa cateva zile cu frig, lapovița și ninsoare, vremea se va incalzi din nou in urmatoarele zile, a spus la Digi24 Gabriela Bancila, director in Administrația Naționala de Meteorologie. Vor fi zile in care temperaturile maxime vor ajunge la 10-12 grade. „Foarte repede o sa ne intoarcem la vremea anormala…

- Meteorologii au emis joi o avertizare cod galben privind depuneri de polei in Moldova si in zona Carpatilor Orientali. Conform ANM, in intervalul 01 decembrie, ora 12 – 02 decembrie, ora 12 vor fi precipitatii slabe mixte si se va depune polei. "In intervalul mentionat, in Moldova si in zona Carpatilor…

- Vreme de iarna se anunța de 1 Decembrie, cand in toata țara au loc manifestari dedicate Zilei Naționale a Romaniei. Precipitații slabe se vor semnala inclusiv in București. In weekend, vremea incepe sa se incalzeasca.

- COD GALBEN de ceața in zonele joase ale județului Dambovița, vremea se pastreaza innorata in cea mai mare parte a țarii, a munte, pe creste, vor fi precipitații mixte, in sudul și estul țarii vor fi precipitații sub forma de ploaie. Pana la ora 10:00, se va semnala : local ceața, care determina reducerea…

- Vremea de luni se anunța capricioasa in multe zone din țara, cu precipitații – sub forma de ploaie, ninsoare, dar și cu intensificari ale vantului. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis inca din ziua precedenta atenționari COD GALBEN, anunțand in ce zone ale țarii se vor semnala precipitații.…

- Vremea s-a racit brusc in toata țara. Meteorologii anunța temperaturi minime care coboara pana la 4 grade Celsius. In Cluj, vremea va ramane rece și in acest weekend. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor crește ușor incepand cu saptamana viitoare. Insa, pana atunci, temperaturile maxime nu…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +26 și +28 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 8 grade Celsius. Și maine, vremea se incalzește ușor, iar de sambata vin ploile.