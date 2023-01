Vreme închisă și ploi ușoare Miercuri, temperaturile se mențin ridicate pentru aceasta data. Soarele rasare la ora 08:07. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor aparea la inceputul și sfarșitul intervalului. Peste zi posibil sa se formeze ceața sau stratusul de nori joși, iar inspre dupa – masa sa iasa și cateva raze de soare. Vantul va sufla slab spre moderat. La munte vremea va fi frumoasa, valorile termice vor fi negative, dar e posibil sa ninga ușor. Soarele apune la ora 16:58. Temperaturile se vor situa intre 7 și 9 grade. Joi, se va raci treptat. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

