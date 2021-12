Vreme închisă însoțită de precipitații Marți, temperaturile scad la jumatate fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 07:53. In zonele joase și de deal se vor inregistra ploi moderat cantitativ, iar in zonele inalte și pe creste va ninge. Vantul va sufla cu intensificari și pe arii restranse se va produce polei. Spre sfarșitul intervalului, in zonele urbane se vor inregistra ninsori ușoare. Soarele apune la ora 16:46. Valorile termice se vor incadra intre 1 și 3 grade. Miercuri, va fi o zi rece. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

