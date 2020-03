Vreme închisă cu temperaturi scăzute brusc. La munte va ninge Sfarșitul de saptamana ne rezerva o vreme total schimbata fața de ziua anterioara. Soarele rasare la ora 06:24. Ziua va fi predominant innorata și rece, iar meteorologii au anunțat cod galben de ninsori, și intensificari ale vantului, la munte. Soarele va apune la ora 18:44. Temperaturile minime se vor incadra intre 3 și 6 grade, iar maximele intre 6 și 8 grade. Luni, vremea continua sa se racesca și va ploua. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

