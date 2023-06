Vreme în răcire în Maramureș. Nu scăpăm de ploi și grindină Maramureșul continua sa fie sub atenționari meteo de vreme rea. Prefectura Maramureș a anunțat pentru azi, 11 iunie, ca vremea se racește fața de ziua precedenta și va fi in general instabila. Cerul va fi temporar noros indeosebi in cursul zilei, cand se vor semnala averse insoțite de descarcari electrice. Pe arii restranse cantitațile de apa vor fi mai insemnate și vor fi condiții de grindina. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari de scurta durata in timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 21 si 24 de grade, iar cele minime intre 9 si 12 grade. Dragoș HOJDA The… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei si in general instabila. Cerul va prezenta innorari temporar accentuate si pe arii relativ extinse se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice. Izolat cantitatile de apa vor fi insemnate si vor fi conditii de grindina. Vantul va sufla…

- In restul teritoriului, cerul va fi variabil spre senin și ploile slabe se mai pot semnala doar cu totul izolat in Oltenia și in Moldova. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in timpul zilei in regiunile extracarpatice, dar de scurta durata și asociate ploilor. Maximele de azi se…

- Vin zile calduroase in Maramureș, potrivit anunțului facut de meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie. Instituția a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele 14 zile. Temperaturile maxime vor varia intre medii de 24 și 27 de grade, cu valorile cele mai scazute in 6 și 7 iunie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo pentru vineri, 12 mai 2023. Temperaturile se vor menține scazute pentru aceasta perioada din an, iar cerul o sa fie mai mult noros și va ploua in vest și sud-vest, dar și la munte.La altitudini mari se vor semnala precipitații mixte. Vantul…

- Iarna inca nu s-a dat dusa din anumite zone ale județului. In aceasta dimineața ningea in Pasul Prislop, iar, potrivit informațiilor transmise de catre CJSU Maramureș, angajatii de la Secția de Drumuri Naționale acționeaza cu un UNIMOG și se raspandește material antiderapant. Deși suntem pe final de…

- Luni, cerul va fi variabil. Soarele rasare la ora 06:50. In primele ore ale dimineții vor fi zone in care va domina ceața. Peste zi, se anunța atmosfera placuta, cu perioade de soare și nori, iar temperaturile spre miezul zilei vor ajunge la doua cifre. Vantul va sufla slab și moderat. La munte,…

- Astazi vremea va fi in general frumoasa si se va incalzi in majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu innorari in prima parte a zilei in regiunile sudice, unde izolat vor fi posibile ploi slabe. Vantul va sufla moderat, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 12 si 20 de grade.***In București…

- In intervalul 19.03.2023 ora 08:00 20.03.2023 ora 08:00, vremea se va incalzi usor fata de intervalul precedent. Cerul va fi variabil, cu unele innorari ziua, cand vor fi posibile ploi slabe. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor situa intre 9 si 12 grade, iar cele minime intre…