Vreme frumoasă și rece la final de săptămână Astazi, vremea va fi frumoasa, dar rece pentru aceasta data, izolat geroasa dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vantul va sufla in general slab The post Vreme frumoasa și rece la final de saptamana appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

