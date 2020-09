Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru astazi, 5 iunie, vreme racoarasa la nordul țarii, acolo unde maxima va atinge +23 grade Celsius, iar la sud, cer insorit cu pana la +27 grade Celsius.

- Potrivit meteorologilor, din a doua parte a zilei de joi in sud-vest, centru, nord-est si la munte, iar in noaptea de joi spre vineri si pe parcursul zilei de vineri, indeosebi in jumatatea de est a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata ce se va manifesta prin averse…

- Pentru ultima zi de vara, meteorologii prognozeaza vreme frumoasa și temperaturi caniculare, de pana la 35 de graded Celsius pe alocuri. In urmatoarele zile, timpul se va raci puțin, cu cateva grade.

- Astazi, in toata tara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca se asteapta 26 de grade Celsius. La Balți sunt prognozate 27 de grade. Cu un grad mai mult va fi la Orhei. 30 de grade se vor inregistra la la Tiraspol si Leova.

- Duminica, vremea se va menține calduroasa in majoritatea regiunilor, caniculara pe arii restranse in sud, deși temperatura aerului va scadea ușor fața de intervalul precedent.Potrivit ANM, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și va depași ușor pragul critic de 80 de unitați, pe suprafețe mici,…

- CHIȘINAU, 5 iul - Sputnik. Meteorologii prognozeaza pentru astazi temperaturi ridicate de pana la 32 de grade. In regiunea de nord și centru a țarii va ploua cu descarcari electrice. © Sputnik / Алексей ФилипповO zi cu arșița cumplita, dar intr-o regiune va ploua: Prognoza meteo pentru 4-10 iulie…

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj va fi un sfarșit de saptamana cu temperaturi de aproape 30 grade Celsius, insa se anunța și ploi.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 28 grade Celsius și 16 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, fiind anunțate averse și descarcari electrice.Sambata,…