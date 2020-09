Vreme frumoasă și călduroasă. Cum arată prognoza pentru ziua de vineri Din cate arata prognoza pentru ziua de vineri, vremea nu rezerva surprize fața de intervalul precedent, fiind anunțate temperaturi placute, ușor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta data din calendar, mai ales ca ne apropiem de mijlocul primei luni de toamna. Așadar, pe 11 septembrie vremea ramane frumoasa, cu cerul senin in majoritatea zonelor […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

