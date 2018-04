Vreme frumoasa la Lugoj in minivacanta de 1 mai Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 23 aprilie-6 mai. Administratia Nationala de Meteorologie precizeaza in prognoza pentru intreaga regiune ca majoritatea zilelor din intervalul de referinta, in special pana in data de 2 mai, vor fi caracterizate de o vreme cu mult mai calda decat normal in aceasta perioada din an, cu temperaturi maxime de 25...28 de grade, in medie regionala. Valori usor mai mici, dar mentinandu-se totusi peste mediile climatologice se vor inregistra in 24 si 27 aprilie si posibil in ultimele zile ale perioadei de prognoza, cand sunt estimate temperaturi diurne… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

