- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca in aproape toata tara vor fi ploi in cursul zilei de vineri, temperaturile ajungand la 15-16 grade Celsius. De sambata insa, vremea se va mai incalzi, temperaturile ajungand la peste 20 de grade Celsius. Meteorologii spun ca vineri cerul va fi preponderent…

- Ploi in aproape toata țara, in Vinerea Mare. Meteorologii anunța ploi in aproape toata țara, astazi, cu temperaturi de 15-16 grade Celsius. De sambata, insa, vremea se va incalzi și nu va mai ploua. Mai mult, temperaturile vor depași 20 de grade Celsius. Vremea va fi frumoasa inclusiv in prima zi de…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vineri cerul va fi preponderent innorat si va ploua in aproape toata tara, mai ales la munte, in nord si in sud-vest, urmand ca in unele zone cantitatile de apa sa fie mai insemnate. Vantul va avea intensificari trecatoare la munte, iar temperaturile…

- Vremea va fi calda de Paste, inclusiv in noaptea de Inviere, valorile termice maxime urmand sa ajunga la 23 – 24 de grade Celsius, mai scazute in zona Litoralului, unde temperaturile vor fi pana la 14 grade, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Prognoza meteo pentru perioada aprilie-iunie 2018. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018. Astfel, potrivit meteorologilor, in luna aprilie, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in regiunile sudice si sud-estice…

- Urmatoarele doua saptamani (5 - 18 martie) vor fi caracterizate de o vreme in curs de incalzire la nivelul intregii tari, cu temperaturi ce vor atinge in zone din Banat, Crisana si Oltenia chiar si 17-18 grade Celsius, dar pe de alta parte precipitatiile, in special sub forma de ploaie, se vor intoarce…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo de ninsori, lapovita, ploi si vant puternic in intreaga tara, valabila pana miercuri seara, transmite AGERPRES . Potrivit meteorologilor, intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 20:00 va debuta in cursul noptii…

- Zapezile, gerul extrem, viscolul și poleiul întârzie sa își faca apariția, deși suntem la jumatatea iernii. Prognoza meteo pentru lunile ianuarie, februarie și martie indica temperaturi apropiate de normalul perioadei, potrivit prognozei de specialitate pentru urmatoarele trei luni,…