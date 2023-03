Vremea va fi frumoasa dar rece dimineata si noaptea. Cerul va fi variabil la senin. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari ziua in zona montana inalta. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 8 si 10 grade, iar cele minime intre -6 si -3 grade. Dimineata, se va produce bruma. Au cazut precipitatii sub forma de ploaie si lapovita in zonele joase din judet. La deal si la munte precipitatiile au fost mixte, lapovita si ninsoare. In zona montana inalta a nins. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale au partea carosabila curata si curata,…