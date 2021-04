Vreme frumoasă, dar rece în capitală Vreme frumoasa, dar rece in capitala Foto: Arhiva Petruț Hîrțescu. Vineri, în capitala, vremea va fi rece pentru aceasta perioada. Temperatura maxima va fi de 13…15 grade.

Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va avea usoare intensificari, cu viteze de pâna la 35…40 km/h.

Presiunea atmosferica este 755 mmHg.

