Vreme frumoasă cu temperaturi în scădere Zilele de weekend vor debuta cu dimineți ce se vor resimți reci. Pentru sambata, vremea se anunța frumoasa, dar mai racoroasa fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 07:10. Peste zi cerul va fi temporar noros, iar spre amiaza zilei norii se vor risipi și se va insenina aproape complet. Vantul va sufla slab. Soarele apune la ora 19:34. Temperaturile minime se vor situa intre 8 și 10 grade, iar cele maxime intre 21 și 23 de grade. Duminica, nu se vor inregistra modificari majore fața de ziua anterioara. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

