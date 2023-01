Vreme extremă în România: VISCOL la munte și primăvară la câmpie. S-a emis primul COD ROȘU de ninsoare A fost emisa o alerta cod roșu de viscol in zona centrala a Romaniei. In Carpații Meridionali la peste 1800 de metri va ninge puternic și vantul va avea rafale de aproape 140 km/h. Pe langa codul roșu din Meridionali, ANM a emis și un cod portocaliu pentru zona Munților Apuseni și nordul Carpaților Orientali și la altitudini intre 1500 m și 1800 m in Carpații Meridionali.La altitudini de peste 1800 m in Munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali va fi viscol puternic cu rafale de peste 100...110 km/h, in timp ce la altitudini intre 1500 m și 1800 m in Carpații Meridionali vor fi intensificari… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in Romania se schimba de azi dramatic. Avem primele coduri roșu legate de viscol, dar și primele alerte meteo legate de ploi insemnate cantitativ. Avem Cod Galben de azi și pana in data de 19 ianuarie, ora 18, fiind așteptate intensificari susținute ale vantului și cantitați importante de apa…

- Meteorologii au emis o avertizare cod rosu de viscol in Carpatii Meridionali, la peste 1800 de metri altitudine de marti seara pana miercuri. De asemenea o averizare cod portocaliu de vant si de precipitatii vizeaza Muntii Apuseni si nordul Carpatilor Orientali si zone din Carpatii Meridionali. Vizat…

- Primul Cod Rosu anuntat de meteorlogi in Romania in acest an Atentionarea meteo e valabila in intervalul 17 ianuarie, ora 22.00 ndash; 18 ianuarie, ora 14.00.Este prognozat viscol puternic, iar zonele afectate sunt altitudini de peste 1800 m in Carpatii Meridional La altitudini de peste 1800 m in Carpatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului si viscol valabila pe parcursul zilei de joi in nordul Carpatilor Orientali, respectiv un Cod galben de viscol in Transilvania, la altitudini de peste 1.700 metri, pana vineri la pranz.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi doua avertizari cod galben de vreme rea ce vizeaza mai multe judete din tara. Potrivit ANM, in intervalul 05 ianuarie, ora 02 ndash; 05 ianuarie, ora 14 se vor inregistra intensificari ale vantului, viscol in nordul Carpatilor Orientali. In intervalul…

- Mai sunt patru zile pana la ziua de 25 decembrie și avem din partea ANM prognoza meteo pentru Craciun. Conform noilor date, vom avea parte de vreme anormala in Romania și ninsoare in Bucuresti. Aceeași prognoza anunța temperaturi cu plus la Balea Lac. In cursul acestei dimineți au fost emise și trei…

- Afla unde și cand se deschide Primark in Romania. Anunțul oficial a fost facut de reprezentanții retailerului, iar momentul in care magazinul iși va deschide porțile pentru primii clienți este mai aproape decat am fi crezut. Potrivit acestora, locuitorii din Capitala iși vor putea face aici cumparaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat vineri, 18 noiembrie, ca sunt așteptate ploi, dar și ninsori incepand cu noaptea de sambata spre duminica, iar zonele vizate sunt Moldova, nordul Carpaților Orientali și zona montana. Alerta meteo este valabila pentru perioada 18 noiembrie, ora 16.00-21…