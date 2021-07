Stiri pe aceeasi tema

- S-a abatut potopul asupra vestului Europei, unde ploile torențiale din ultima perioada au facut prapad in Germania și Belgia, dar și in Olanda sau Elveția. Și Italia a fost lovita de ploi violente, iar pe alocuri a cazut grindina chiar și de marimea unui mar. Același fenomen neobișnuit a fost semnalat…

- S-a abatut potopul asupra vestului Europei, unde ploile torențiale din ultima perioada au facut prapad in Germania și Belgia, dar și in Olanda sau Elveția. Și Italia a fost lovita de ploi violente, iar pe alocuri a cazut grindina chiar și de marimea unui mar. Același fenomen neobișnuit a fost semnalat…

- COD GALBEN Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic accentuat și canicula Interval de valabilitate: 09 iulie Zone afectate: conform Post-ul Meteo: ANM a emis noi avertizari de vreme extrema. Ce ne așteapta in urmatoarele zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Adminsitratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari cod galben de vreme extrema. Astfel potrivit specialistilor, 11 judete vor fi sub alerta de ploi si vjelii pana diseara. De asemenea, incepand de azi pana vineri, vom fi sub atentionare de canicula in mai multe judete din sud-vestul tarii.…

- COD GALBEN Interval de valabilitate: 05 iulie, ora 10:00 – 06 iulie, ora 12:00 Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ, instabilitate Post-ul Meteo: Precipitații abundente pentru urmatoarele zile. Ce vreme ne așteapa la inceput de saptamana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Conform prognozei de specialitate, în intervalul 30 iunie, ora 11:00 - 1 iulie, ora 12:00, va fi Cod galben de instabilitate atmosferica în zone din 12 judete, ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice si pe arii restrânse…

- Alerta de vreme severa in aproape toata țara. Cel puțin pana la noapte, sunt așteptate precipitații abundente și vijelii. Situația este critica in Tulcea unde este in vigoare pana la noapte un cod roșu de inundații. Tot cod roșu este și in Galați, insa unul de ploi. Apele au maturat și localitați din…

- Germania se confrunta cu primul val de canicula din acest an. Se anunța un weekend care ar putea dobori recorduri in aceasta țara, unde au fost depașite 35 de grade Celsius, iar oamenii se apara cum pot: cu inghețata, bauturi reci și bai in piscina. In același timp, autoritațile atrag atenția ca temperaturile…