Vreme extremă în Grecia: cel puţin 16 persoane spitalizate din cauza ''valului istoric de căldură'' Cel putin 16 persoane au fost spitalizate in Grecia, cu probleme respiratorii, din cauza "valului istoric de caldura" care a cuprins aceasta tara, producand numeroase incendii de vegetatie, transmite duminica DPA care citeaza televiziune elena de stat. Cateva case din regiunea localitatii Egion au fost distruse de flacari. Duminica dimineata pompierii greci controlau aceste incendii, insa pericolul de a se extinde ramane mare, din cauza secetei din ultima perioada. Acest "val istoric de caldura", asa cum l-au caracterizat meteorologii, a adus temperaturi de peste 43 de grade Celsius in ultimele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

