Vreme extremă în Germania. Caniculă neobișnuită pentru această țară și alertă roșie de incendii Germania se confrunta cu primul val de canicula din acest an. Se anunța un weekend care ar putea dobori recorduri in aceasta țara, unde au fost depașite 35 de grade Celsius, iar oamenii se apara cum pot: cu inghețata, bauturi reci și bai in piscina. In același timp, autoritațile atrag atenția ca temperaturile ridicate pot afecta nu doar organismul, ci și mediul inconjurator. Asta pentru ca o parte a țarii este sub alerta roșie de incendii de padure, care pot izbucni foarte ușor din cauza vegetației uscate. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- video: Florin Camen Nu scapam de ploi și fenomene meteo periculoase. Județul Dambovița a trecut, in acest week-end, prin toata Post-ul Grindina in sudul județului. Avertizari RO Alert de vreme extrema pentru mai multe localitați (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- CHIȘINAU, 9 iunie - Sputnik. Vreme instabila este prognozata și astazi pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunța vreme determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. Ziua, pe arii extinse vor cadea ploi de scurta durata insoțite de descarcari electrice.…

- Va fi mai frig decat de obicei, in luna iunie și va ploua destul de mult, cel puțin in urmatoarele doua saptamani. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pe 4 saptamani, in intervalul 7 iunie – 5 iulie. Temperaturile maxime vor fi de 23-26 grade Celsius, in zonele…

- Meteorologii au emis, joi, o alerta de vreme rea pentru toata țara, care va fi in vigoare pana vineri seara. Alerta ANM a intrat in vigoare joi, la ora 10.00 și va fi in vigoare pana vineri, ora 21.00. In acest interval, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta…

- Meteorologii anunta temperaturi usor mai scazute in anumite zone ale tarii in prima saptamana a lunii mai, dupa care acestea se vor situa in jurul valorilor normale ale perioadei in majoritatea regiunilor. Vineri,in sudul tarii se intoarce vara.

- Vreme nebuna pe final de aprilie in Maramureș. Noaptea trecuta am avut 0 grade C la Targu Lapuș sau un grad Celsius la Cavnic, temperaturi cu totul anormale pentru perioada din calendar in care ne aflam. Cel mai frig a fost noaptea trecuta la stația meteo Iezer, unde termometrele au indicat -3 grade…

- Autoritatile din insula caraibiana St Vincent au declarat alerta rosie si au emis ordin de evacuare dupa ce seismologii au avertizat ca vulcanul La Soufriere da semne de „iminenta eruptie”, scrie The Guardian.

- ALERTA meteo emisa de ANM: vreme RECE, precipitații și vant puternic in urmatoarele zile Meteorologii de la ANM au emis o avertizare de vreme rece, precipitații și vant, valabila in intervalul 21 martie, ora 23:00 – 23 martie, ora 10:00. In intervalul menționat, aria precipitațiilor moderate cantitativ…