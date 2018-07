Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 54 de oameni au murit în estul Canadei, în aceasta saptamâna, din cauza caniculei. Iar meteorologii au avertizat ca situatia nu se va îmbunatati în urmatoarele ore.

- Sute de mii de persoane de pe o suprafata extinsa din vestul si centrul Japoniei au fost evacuate vineri, dupa ce ploile torentiale au provocat inundatii si alunecari de teren in urma carora si-au pierdut...

- Sute de mii de persoane de pe o suprafata extinsa din vestul si centrul Japoniei au fost evacuate vineri, dupa ce ploile torentiale au provocat inundatii si alunecari de teren in urma carora si-au pierdut viata cel putin patru oameni, informeaza Reuters. Agentia meteorologica japoneza…

- Cel putin 19 persoane au murit in provincia Quebec in urma caniculei care afecteaza partea de est a Canadei de la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza joi AFP. Numarul victimelor provocate de valul de c?...

- Seismul cu magnitudinea 6,1 care a zguduit luni dimineata Osaka, cea de-a doua metropola ca marime din Japonia, a provocat patru decese, ranirea a 380 de persoane si a intrerupt activitatea fabricilor dintr-o importanta zona industriala, potrivit informatiilor furnizate marti de

- Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei a emis un protest oficial in fața Rusiei in legatura cu inceperea lucrarilor instalare a unui cablu submarin de fibra optica spre insulele Kurile de Sud. Rusia intenționeaza sa traga cablu pe fundul Marii Ohotsk de la Sahalin spre insulele Kurile de Sud, scrie…

- Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al summitului care a durat doua zile la Malbaie (Quebec, in estul Canadei), in ciuda compromisului privind comertul. Presedintele american si delegatia sa au aprobat totusi acest document in 28 de puncte penibil negociat de "Grupul…

- Bilantul atacului care a avut loc la Toronto dupa ce o camioneta a intrat în pietoni este de 10 morti si 15 raniti, conform ultimelor informatii ale politiei, scrie BBC. Soferul, un barbat de 25 de ani pe numele Alek Minassian, a fost retinut de politie. Videoclipurile postate…