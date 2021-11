Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile pot ajunge zilele urmatoare pana la 22 de grade Celsius, iar spre sfarșitul saptamanii vor fi perioade de racire accentuata, unde temperaturile vor scadere sub 4 – 5 grade, si chiar sub zero grade la munte, in timpul nopții, anunța meteorologii, care au prezentat, luni, 18 octombrie, date…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie a facut un anunț de ultima ora despre ciclonul puternic ce se va abate asupra Romaniei. Concret, specialiștii spun ca țara noastra se va confrunta cu temperaturi scazute și precipitații. De asemenea, in zona de munte este alerta de ninsori.

- Vremea va fi usor mai calda decat normal in primele zile din aceasta saptamana, dar ulterior va intra intr-un proces de racire in majoritatea regiunilor, in timp ce probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in unele zone din tara, reiese din prognoza publicata, luni, de Administratia Nationala…

- Vremea se va mentine insorita zile in sir in luna octombrie, desi temperaturile medii lunare vor fi mai mici cu 5 – 7 grade Celsius decat in septembrie, iar noptile vor deveni tot mai reci, se arata in caracterizarea climatica a lunii octombrie, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).…

- Ne vom bucura de zile insorite in luna octombrie, desi temperaturile medii lunare vor fi mai mici cu 5 - 7 grade Celsius decat in septembrie, iar noptile vor deveni tot mai reci, potrivit prognozei pentru lubna octombrie, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, iar meteorologii nu vin cu vești deloc bune pentru maramureșeni. Potrivit ANM, vremea va fi rece pana in dimineața zilei de 24 septembrie și se va caracteriza printr-o medie a temperaturilor maxime…

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat la Digi 24 ca astazi, 19 septembrie, și maine temperaturile la nivel național vor mai depași 25 de grade Celsius, dar apoi vor cobori „semnificativ” și vor urma ploile. „Ne așteptam la scaderea valorilor de temperaturi,…

- Vremea prognozata pentru urmatoarele doua saptamani (6 – 19 septembrie) va fi, in general, calda cu sanse mici de aparitie a precipitatiilor in majoritatea regiunilor, se arata in estimarile meteo publicate, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). In Banat, intervalul va debuta cu un…